РИАМО - 1 июл. Работниками Красногорского районного отдела судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области на основании решения суда приостановлена деятельность отеля и ресторана «Авшар», говорится в сообщении пресс-службы управления ФССП по Подмосковью.

«Судебный пристав-исполнитель Красногорского районного отдела судебных приставов совместно с сотрудниками группы быстрого реагирования управления выехал по адресу, указанному в исполнительном документе, и исполнили постановление суда, опечатав входные двери заведений гостинично-ресторанного комплекса», — говорится в материале.

Директора отеля и ресторана предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и злостное неисполнение решения суда.

В течение всего срока судебный пристав будет осуществлять регулярные проверки надлежащего исполнения постановления суда.