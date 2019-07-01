РИАМО - 1 июл. Столичный суд назначил оппозиционеру Алексею Навальному 10 суток ареста за участие в несанкционированной акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Навальному — 10 суток ареста», — написала Ярмыш в Twitter.

Навальный признан виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга.

В День России в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку Голунова. По сведениям ГУ МВД России по Москве, в этой акции приняли участие около 1,2 тысячи человек.

Акцию планировали до освобождения Голунова и до заявления министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о невиновности журналиста, который был задержан в центре Москвы 6 июня по подозрению о приготовлении к сбыту наркотиков.