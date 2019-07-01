РИАМО - 1 июл. Управляющие компании ООО «СВТ» из Щелкова и ООО «ПИК-Комфорт» из Лобни исполнили требования Госжилинспекции Московской области о ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО), говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Предписания были исполнены в полном объеме в многоквартирных домах №6 по 1-ому Советскому переулку в Щелкове и №10 по улице Туголукова в Лобне.

«Ранее в ходе проверок состояния ВДГО в данных муниципалитетах государственные жилищные инспекторы зафиксировали следы ржавчины, деструктивной коррозии, шелушения окрасочного слоя на газопроводах вышеуказанных домов. ООО «СВТ» и ООО «ПИК-Комфорт» были незамедлительно выданы предписания о приведении ВДГО управляемых ими домов в надлежащее состояние», – говорится в сообщении.

В отношении управляющих компаний возбудили административные производства. УК из Щелкова оштрафовали на 40 тысяч рублей, из Лобни – на 20 тысяч рублей.

«От своевременного техосмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО зависит безопасность всех жителей многоквартирного дома, поскольку их неисправность может привести к страшным последствиям. <…> Госжилинспекцией Московской области систематически проводятся совместные проверки, в которых участвуют «Мособлгаз» и другие специализированные организации», – подчеркнула руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина.