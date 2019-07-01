РИАМО - 1 июл. Участки набережной Шитова и Местного проезда полностью перекроют с 1 июля по 3 сентября, а также с 3 сентября по 29 ноября в связи с проведением работ по благоустройству улиц и общественных пространств, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города Москвы.

«Участок 1: набережная Шитова от дома №6, корпус 10 по Открытому шоссе до дома №4, корпус 1 по набережной Шитова. Участок 2: Местный проезд от дома №10, корпус 1 по Халтуринской улице до набережной Шитова. Участок 3: Местный проезд в районе дома №93, строение 2 по Большой Черкизовской улице», — отмечается в материале.

Все вышеперечисленные участки будут закрыты для транспортного движения с 1 июля по 3 сентября в круглосуточном режиме.

Одна полоса участка Местного проезда от Тюменской улицы до дома №93, строения 2 по Большой Черкизовской улице будет перекрыта с 1 июля по 29 ноября круглосуточно. На дороге обустроят временные уширения.

Также пути объезда придется выбрать тем автомобилистам, чей путь проходит по участку набережной Шитова от дома №72, корпуса 5 до дома №14, корпуса 2 по Халтуринской улице. Ограничение будет действовать с 3 сентября по 29 ноября круглосуточно.