РИАМО - 1 июл. В двух дневных летних оздоровительных лагерях города Котельники сотрудники министерства потребительского рынка и услуг Московской области выявили нарушения гигиенических требований, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Несоблюдения правил обнаружили в ходе планового мониторинга качества предоставления услуг, связанных с организацией гарантированного питания. Проверенные лагеря находились на территориях школы №1 имени Героя Советского Союза Л.Д. Чурилова и школы №3.

«В ходе мониторинга в учреждениях выявлены многочисленные несоответствия требованиям условий контракта, СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Руководитель ведомства резюмировал, что по итогам мониторинга подготовлены рекомендации, которые будут направлены в министерство образования Московской области.