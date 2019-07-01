РИАМО - 1 июл. Среднемесячная заработная плата работников организаций Московской области в январе-апреле 2019 года составила более 52869 рублей и, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличилась на 7,7%, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) достигла свыше 2,24 миллиона человек (104,9% к аналогичному периоду прошлого года).

«Выше среднеобластного уровня среднемесячная заработная плата сложилась в организациях, занимающихся деятельностью финансовой и страховой, – 75835 рублей, профессиональной, научной и технической – 69068 рублей и транспортировкой и хранением – 66239 рублей», — говорится в сообщении.

Наибольшее увеличение среднемесячной заработной платы к соответствующему периоду прошлого года отмечалось в организациях, занимающихся деятельностью в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 22,7%, деятельностью финансовой и страховой – на 18,5%, деятельностью по операциям с недвижимым имуществом – на 16%.

В январе-апреле 2019 года в организациях Московской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, трудились 1,699 миллиона человек. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по организациям зарплата работников составила 58602 рубля и, по сравнению с январем-апрелем 2018 года, увеличилась на 7,6%.

С начала года высокую планку по уровню оплаты труда держат организации городских округов Лобня – 117625 рублей, Химки – 80894 рубля, Долгопрудный – 73302 рубля. Стабильно низкая среднемесячная заработная плата наблюдается в городском округе Зарайск – 32409 рублей.

Наибольшими темпами по отношению к соответствующему периоду прошлого года среднемесячная заработная плата росла в организациях городских округов Балашиха – 119%, Реутов – 113,6% и Серебряные пруды – 113,3%.