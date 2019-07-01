РИАМО - 1 июл. Мосгосстройнадзор совместно с представителями центра экспертиз проведет проверку строительства учебного корпуса на 1 тысячу мест к школе №2065 в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного комитета государственного строительного надзора.

Объект возводится в микрорайоне «Град Московский» на улице Радужная, владение 5, в городе Московский.

«Эксперты ЦЭИИС обследуют качество почв, применяемых при благоустройстве и озеленении территории. Кроме того, они проверят бортовые камни, тротуарные плиты и изделия из натуральных и искусственных камней на соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации», – сказал председатель комитета Олег Антосенко.

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с центром экспертиз обследует 41 объект строительства и выполнит 229 исследований.

Плановые проверки пройдут на строительстве северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Нижняя Масловка» до станции «Авиамоторная», юго-западного участка БКЛ от станции «Проспект Вернадского» до станции «Можайская».

Кроме того, обследуют ход строительства улично-дорожной сети в административно-деловом центре в поселке Коммунарка, а также реконструкцию проезда Шокальского и реконструкцию дороги от Минского до Боровского шоссе (Внуковское шоссе).

«По поручению мэра столицы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», – отметил Антосенко.