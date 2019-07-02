РИАМО - 2 июл. Расширенное заседание правительства Московской области под руководством губернатора Андрея Воробьева состоится во вторник в 10:00, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции», – говорится в сообщении.

Для представителей СМИ в пресс-центре дома правительства Московской области будет организована прямая трансляция заседания.