РИАМО - 1 июл. На территории стройки по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58, был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы службе Главного управления МЧС России по Москве.

«Обращение о нахождении подозрительного предмета, похожего на снаряд, поступило в 18:02», — сказал собеседник агентства.

Прибывшая на место группа саперов выяснила, что находка действительно является снарядом времен Великой Отечественной. Угрозы он не представлял.

В 19:30 снаряд был изъят специалистами группы разминирования центра «Лидер» для дальнейшей утилизации на полигоне.