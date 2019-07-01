РИАМО - 1 июл. В Одинцове местную компанию «Рублевка Сервис» оштрафовали за нарушения природоохранного законодательства при обращении с бытовыми отходами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Предприятие занимается продажей и техническим обслуживанием автомобилей и мотоциклов на 1-м километре Рублево-Успенского шоссе.

«В ходе проверки сотрудники Минэкологии выявили на предприятии несколько серьезных нарушений. В документации отсутствуют записи о снижении выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий. Кроме того, выяснилось, что руководители предприятия в период с 2013 по 2019 годы не проходили обязательную подготовку в сфере экологии», — говорится в сообщении.

Компания также нарушала правила обращения с отходами. Опасные отходы – отработанные люминесцентные лампы и аккумуляторы с неслитым электролитом – хранились в одной комнате, не обеспеченной индивидуальными средствами защиты.

Компанию оштрафовали на 158 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле Минэкологии.