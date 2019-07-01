РИАМО - 1 июл. В Подмосковье согласован проект двухэтажного здания многофункционального торгового центра в городе Лобня, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«В проектируемом здании площадью порядка 1,3 тысячи квадратных метров, расположенном в центре сформированной жилой застройки, планируется размещение магазина по продаже непродовольственных товаров и предприятий социально-бытового обслуживания», — сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Здание спроектировано по индивидуальному проекту. Архитектурный облик выполнен с учетом стилистической, композиционной и декоративной связи с окружающей градостроительной средой. Современный и динамичный внешний вид создадут за счет витражного остекления и яркой цветовой гаммы.

Территорию благоустроят и озеленят: там появится зона отдыха для посетителей, авто- и велопарковка, уличное освещение, малые архитектурные формы, безопасное движение будет обеспечено с учетом маломобильного населения.