РИАМО - 1 июл. Московское УФАС России возбудило дело по факту распространения в системе «Яндекс.Директ» рекламы брокера Instant Trading LTD, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

В ведомстве напомнили, что не допускается реклама товаров, на производство и реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений. Установлено, что InstaForex не имеет лицензии ЦБ РФ на осуществление финансовой деятельности. Такая реклама нарушает пункт 7 статьи 7 и часть 14 статьи 28 закона о рекламе.

«К сожалению, это уже не первое дело в управлении в отношении InstaForex. Брокер продолжает распространять запрещенную рекламу в системе «Яндекс.Директ» без требуемой лицензии Банка России. В таких случаях, страдают инвесторы, которые слепо верят рекламе и не проверяют наличие лицензии у брокера, а потом сами несут ответственность за свои вложения», – заявил руководитель столичного УФАС России Армен Ханян.

Дело возбуждено в отношении «Яндекса» и рекламодателя, действующего от имени Instaforex. Рассмотрение дела назначено на 3 июля. Компании могут получить штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.