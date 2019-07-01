РИАМО - 1 июл. Кабинет УЗИ в Наро-Фоминской поликлинике работает в штатном режиме, доктор принимает пациентов согласно записи, говорится в сообщении пресс-службы администрации Наро-Фоминского округа.

Ранее в ходе эфира губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на телеканале «360» жительница пожаловалась, что в городской поликлинике №1 в Наро-Фоминске не проводится ультразвуковое исследование, а также колоноскопия, нет контрастного вещества для проведения МРТ, с декабря нет реактивов для определения глюкозы в крови. Губернатор поручил главе округа Роману Шамнэ лично посетить поликлинику и убедиться, что все работает.

«Решен вопрос о налаживании работы УЗИ-кабинета Наро-Фоминской поликлиники. Сегодня лично посетил поликлинику и проконтролировал работу УЗИ-кабинета. УЗИ-кабинет работает в штатном режиме. Оборудован современным аппаратом экспертного класса, имеются все необходимые для работы датчики», — сказал Шамнэ.

Он отметил, что доктор Сергей Смирнов осуществляет прием пациентов согласно записи. Врачу предоставлено служебное жилье.

Информацию о работе кабинета довели до заявительницы.