РИАМО - 1 июл. Строительство водозаборного узла в деревне Пирогово городского округа Мытищи завершено, в будущем он будет работать на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды жилого комплекса «Пироговская Ривьера», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Объект коммунальной инфраструктуры получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации и готовится к вводу в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Мощность водозаборного узла составляет 3,5 тысячи кубических метров в сутки. Площадь – 324 квадратных метра.

Застройщиком объекта выступает ООО «Специализированный застройщик «Комфортинвест».