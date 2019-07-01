РИАМО - 1 июл. За январь – май 2019 года индекс промышленного производства в столице составил 108,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, так, индекс обрабатывающих производств за тот же период составил 110,7%, говорится в материалах, опубликованных на сайте Мосгорстата.

«Индекс промышленного производства в январе-мае 2019 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, составил 108,5%, в мае 2019 года, по сравнению с маем 2018 года, – 99,4%, по сравнению с апрелем 2019 года – 94,3%», – говорится в сообщении.

Индекс обрабатывающих производств за 5 месяцев составил 110,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, в мае 2019-го по сравнению с маем 2018-го он составил 99,3%.

Индекс производства в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в январе-мае составил 102,1%, только в мае – 124,9%.

Индекс производства в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений за 5 месяцев составил 103,5%, только в мае – 86,2%.