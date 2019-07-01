РИАМО - 1 июл. Финансовый результат работы предприятий и организаций столицы без учета малых предприятий, банков и страховых организаций составил 1,136 триллиона рублей за январь-март 2019 года, прибыль составила 1,338 триллиона рублей, говорится в документах, опубликованных на сайте Мосгорстата.

Убыток за три месяца составил 202,034 миллиарда рублей, прибыль - 1,338 триллиона рублей. Финансовый результат, по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году, оказался на уровне 158,3%.

Количество убыточных предприятий и организаций по состоянию на 1 апреля в Москве сократилось и составило 1697 (1 марта их было 1722). Всего убыточные предприятия составляют почти треть от обследованных организаций.

Кредиторская задолженность по кругу крупных и средних предприятий и организаций без учета кредитов и займов на 1 апреля составила 17,416 триллиона рублей – это 102,2% по отношению к предыдущему месяцу. Доля просроченной задолженности составляет 10,4%.

Дебиторская задолженность по кругу крупных и средних предприятий и организаций на 1 апреля 2019 года составила 17,221 триллиона рублей – это 105,5% по отношению к предыдущему месяцу, доля просроченной задолженности составила 5,8%.