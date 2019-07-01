РИАМО - 1 июл. Реставраторы привели в порядок надгробие русского композитора, пианиста и дирижера Иосифа Геништы, которое признано объектом культурного наследия и находится на Введенском кладбище в районе Лефортово на юго-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

Надгробие композитора и пианиста Геништы Иосифа Иосифовича расположено на Введенском кладбище по адресу: улица Наличная, дом №1, участок 10. Оно представляет собой мраморную стелу в форме цилиндра, верхняя часть которого имеет широкий поперечный выступ в форме прямоугольного параллелепипеда. На лицевой части расположен прямоугольный паз, предназначенный для каменной мемориальной таблички.

«Реставрация надгробия Иосифа Геништы заняла у специалистов порядка 4 месяцев. За это время они очистили памятник от толстого слоя почвенных и атмосферных загрязнений, обустроили железобетонный фундамент, изготовили утраченные элементы надгробия и мемориальную табличку, а также укрепили поверхность памятника и обработали его специальными защитными составами», — сказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Глава ведомства отметил, что до реставрации надгробие находилось в неудовлетворительном состоянии: памятник лежал горизонтально вдоль ограды, а на его поверхности наблюдались разнообразные биообрастания. Геометрия стелы в целом не была нарушена.