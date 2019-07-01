РИАМО - 1 июл. Работники поисково-спасательного отряда мытищинского территориального управления «Мособлпожспаса» нашли и вывели из лесного массива мужчину, который заблудился в природном парке «Лосиный остров», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инцидент произошел 29 июня. 43-летний житель Королева решил прогуляться в «Лосином острове», но через некоторое время замерз и решил вернуться домой. Самостоятельно найти дорогу в город мужчина не смог: он несколько часов бродил по лесу, после чего обратился за помощью к спасателям по единому номеру 112.

«По деталям, которые указал заблудившийся, спасатели очертили квадрат поисков и выдвинулись в предполагаемый район нахождения. Спасателям пришлось пройти два километра пешком в поисках места, где находился потерявшийся. Благодаря грамотным и профессиональным действиям спасателей отряда «Мособлпожспас» мужчина был найден и вывезен в ближайший населенный пункт», – говорится в сообщении.

В материале напоминается, что, отправляясь в лес, нужно соблюдать простые правила. Необходимо оповестить об этом родственников или знакомых. Полностью зарядить мобильный телефон. Взять с собой компас, спички, небольшой запас воды и продуктов. Кроме того, необходимо носить одежду ярких цветов.