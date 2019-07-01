РИАМО - 1 июл. Дорожники восстановят технические характеристики дорожного покрытия на 14-ти километрах федеральной трассы М-7 «Волга» в Подмосковье к концу сентября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород».

Работы проведут на участках с 30-го по 37-й километр в Богородском городском округе и с 68-го по 75-й километр в городском округе Павловский Посад.

«Старый слой с дефектами и колейностью снимают фрезой и укладывают новое покрытие из щебеночно-мастичной смеси с полимерно-битумными компонентами. Технология устройства слоев износа позволяет защитить дорогу от преждевременного разрушения, устранить деформации, а также повысить ровность и сцепление», — говорится в сообщении.

Обновленные участки трассы получат надлежащую шероховатость, водонепроницаемость и износостойкость.

Уже выполнена четверть запланированных работ. Дорожники уложили новые слои износа на семи километрах по направлению в область. Полностью работы на отрезке с 30-го по 37-й километр завершатся в августе, с 68-го по 75-й километр – в сентябре.

Устройство слоев износа выполняет последовательно на участках протяженностью 1 километр. Это дает возможность минимизировать неудобства для автомобилистов. На участках с искусственным освещением дорожники работают в ночное время с 22:00 до 06:00.

В местах ремонта вводятся временные ограничения. Проезжая часть сужена, максимальная скорость вне населенных пунктах – 50 километров в час, в населенных пунктах – 40 километров в час. При необходимости транспортные потоки регулируются.