РИАМО - 1 июл. Трехэтажное здание, где сейчас располагаются 3-е хирургическое, офтальмологическое отделения Видновской районной клинической больницы и кожно-венерологический диспансер, находящиеся в доме №1 по Учебному проезду в Расторгуеве, закрывается на ремонт, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского района.

«Полностью обновить внешний и внутренний облик здания 1967 года постройки, в котором пока ни разу не проводился капитальный ремонт, позволят средства, выделенные по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья», для этих целей выделены 105 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Пока ведутся ремонтные работы, третье хирургическое и офтальмологическое отделения переедут в здание Видновской РКБ (улица Заводская, дом №15), а кожно-венерологический диспансер будет находиться в Расторгуевском фельдшерско-акушерском пункте (улица Вокзальная, дом №8).

«Отделения продолжат работать в том же режиме. Мы постараемся сделать так, чтобы пациенты не испытывали никаких неудобств», — написал глава муниципалитета Валерий Венцаль на страницах своих социальных сетей.

Точный срок переезда определят в дирекции единого заказчика министерства здравоохранения Московской области. Предполагается закончить капитальный ремонт здания в мае следующего года.