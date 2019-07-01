РИАМО - 1 июл. В столичном районе Лефортово построят комплекс апартаментов из двух 16-этажных корпусов с подземной автостоянкой, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Объект запроектирован по адресу: Золоторожский проезд, владение 5А, район Лефортово, Юго-Восточный административный округ.

«Последовательное развитие инфраструктуры во всех районах столицы является одной из главных задач правительства Москвы. Так, в Лефортове запланировано строительство комплекса апартаментов, состоящего из двух зданий с подземной автостоянкой. Апартаменты запроектированы со второго по шестнадцатый этажи, а в стилобатной части здания предполагается размещение коммерческих помещений», – заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Всего в составе комплекса появятся 160 апартаментов, а именно 90 жилых помещений в одном и 70 в другом корпусе. На первых этажах зданий разместятся входные группы, колясочные, блок уборочного инвентаря, санузлы, семь магазинов непродовольственных и продовольственных товаров, аптека, а также помещения диспетчерской с санузлом. Со второго по шестнадцатый этажи расположатся апартаменты.

На одноэтажной подземной автостоянке предусмотрено 61 машино-место. Контроль ситуации на парковке будет осуществляется из диспетчерской, расположенной на первом этаже.

В рамках благоустройства прилегающей к комплексу апартаментов территории, запланировано устройство проезда и тротуаров, размещение зон для игр детей, спорта и отдыха, а также озеленение территории и установка малых архитектурных форм.