РИАМО - 1 июл. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» вечером в понедельник отменили и задержали 36 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» девять рейсов задержаны, три отменены. В «Домодедове» задержали четыре рейса, 11 отменили. В «Шереметьеве» восемь рейсов задержаны.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задерживаются четыре рейса.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

По данным Росгидромета, вечером в Москве ясно, температура составляет плюс 25 градусов, ветер слабый.