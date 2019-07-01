РИАМО - 1 июл. Певица Алла Пугачева заехала на перрон Рижского вокзала Москвы на машине, несмотря на то, что это позволено только спецтехнике, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как машина едет прямо по перрону к поезду. Певица сидела на пассажирском сидении. В описании к видео автор отметил: «Проводили в Юрмалу».

«В сообщении дирекции отметили, что на распространенных в Сети кадрах фигурирует не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, а техническая платформа №2», — говорится в сообщении.

Из-за этого, как подчеркнули в РЖД, автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам. Однако в дирекции отметили, что таким образом прибывать к поездам может только специальная техника.

«Причем эти случаи строго регламентированы. По этому поводу будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб», — отметил сотрудник пресс-службы РЖД.

Автомобиль Аллы Пугачевой на перроне Рижского вокзала. ВИДЕО>>