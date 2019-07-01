РИАМО - 1 июл. Частная стоматологическая клиника ООО «Клуб голливудских улыбок» в центре Москвы выплатит клиентке 2 миллиона компенсации после проверки Росздравнадзора, выявившую ряд грубых нарушений российского законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В результате проверки установили, что в клинике вели нелицензированную медицинскую деятельность. Имущество учреждения конфисковали. Суд вынес решение, что организация выплатит клиентке компенсацию в размере свыше 2 миллиона рублей гражданке, которая пожаловалась на клинику в контрольно-надзорные органы.

«Пациентов не информировали о возможных негативных последствиях установки зубных имплантатов. Предоперационный осмотр пациентов носил формальный характер, не принималась во внимание информация пациентов об аллергических реакциях на лекарственные средства и хронических заболеваниях», — отмечается в материале.

Добавляется, что установленные пациентам зубные имплантаты не зарегистрированы на территории Российской Федерации, следовательно, уровень качества и безопасности данных медицинских изделий неизвестен. На осуществление медицинской деятельности в помещении, где принимали пациентов, организация лицензии не имела.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье 238 уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Стоит помнить, что любая медицинская процедура, в том числе и имплантация зубов, может быть опасна при несоблюдении врачами установленных норм и правил. Желание получить красивую улыбку может обернуться серьезными негативными последствиями для жизни и здоровья», — предостерег руководитель территориального органа Росздравнадзора по городу Москве и Московской области Андрей Плутницкий.

Он подчеркнул, что необходимо быть внимательным при обращении за медицинской помощью. Например, если врач перед операцией не интересуется у пациента наличием хронических заболеваний или аллергических реакций на лекарства, лучше сразу отказаться от лечения и обратиться в другую организацию.