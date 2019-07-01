РИАМО - 1 июл. Жители столицы и отдельных районов Подмосковья в июле получат обновленные счета за электроэнергию, сообщается на сайте «Мосэнергосбыта».

Пилотный проект реализовывался в течение трех месяцев в Северо-Западном административном округе – новые квитанции получили более 257 тысяч клиентов. В ходе эксперимента была организована обратная связь, по результатам которой внешний вид документа доработали с учетом отзывов, пожеланий и комментариев жителей столицы.

«Новый счет стал более эргономичным и интуитивно понятным. Так, например, вся необходимая информация по расчетам теперь располагается в одной таблице, читается слева направо, логически упорядочена и воспринимается намного легче», – говорится в сообщении.

Кроме того, появился блок адресных сообщений – о необходимости передать показания, если ранее расчет производился по среднемесячному потреблению, или же об истечении срока межповерочного интервала прибора учета конкретного клиента, добавляется в материале.

Сам бланк квитанции стал не только меньше по размеру. Благодаря переходу на новый формат А4+ вес документа сократился более чем на 30%, что позволит экономить почти 200 тонн бумаги в год, а это порядка 3,3 тысячи сохраненных деревьев.