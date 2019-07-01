РИАМО - 1 июл. В подмосковном Одинцове ежемесячно места, где обитают и скапливаются крысы, обрабатывают от грызунов, а также каждый месяц в течение полугода будут проводить дератизацию контейнерных площадок по 90 адресам, сообщил в понедельник РИАМО сотрудник пресс-службы администрации Одинцовского округа.

Ранее в группе «Типичное Одинцово» в «ВКонтакте» появилось видео, снятое из окна одного из домов на Можайском шоссе. В ролике видно, как по деревьям карабкаются крысы. В посте в группе отмечается, что один из грызунов смог влезть в квартиру.

«У нас ежемесячно проводится дератизация контейнерных площадок, подвальных помещений, то есть мест, где потенциально скапливаются грызуны. Также администрация городского поселения Одинцово заключила контракт на дератизацию контейнерных площадок по 90 адресам», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обработку будут проводить ежемесячно в течение полугода.

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