РИАМО - 1 июл. В столичном «Манеже» 4 июля откроется выставка «Москва. Город меняется для вас», на которой, в частности, будет показано, как город изменился за 7 лет, и какие преобразования ждут его в будущем, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С 4 по 14 июля в «Манеже» пройдет мультимедийная выставка «Москва. Город меняется для вас». С помощью 3D-голограмм, VR и арт-объектов расскажем, как изменится столица в ближайшие годы», — написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что выставка также продемонстрирует глобальные перемены последних семи лет. Вход на экспозицию будет свободным.

Как уточняется на официальном сайте мэра, будут представлены макеты, посвященные развитию некоторых городских территорий, среди которых комплекс «Москва-Сити», «Лужники», ВДНХ, набережные Москвы-реки.

Выставочное пространство разделят на четыре тематические зоны, такие как городская инфраструктура, градостроительное развитие, транспорт и мобильность, детская интерактивная площадка.