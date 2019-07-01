РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В Котельническом проезде в подмосковных Люберцах столкнулись два автомобиля и мотоцикл, мотоциклист пострадал, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в понедельник.

«Сегодня (1 июля – ред.) в 12:35 в Котельническом проезде в Люберцах столкнулись мотоцикл «Урал», Subaru и Honda. Мотоциклист госпитализирован», – сказал сотрудник.

Он добавил, что водители автомобилей не пострадали.