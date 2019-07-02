РИАМО - 2 июл. Экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19 снова открывается в столице, она заработает во вторник в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фотографы международного агентства Magnum Photos Марк Пауэр (Великобритания), Георгий Пинхасов (Франция) и Алекс Уэбб (США) будут работать над выставкой, посвященной современной столице.

«Это крупный международный культурный проект. В разные годы лаборатории Magnum работали в Лондоне и Париже. Уже во второй раз фотографы агентства приедут в Москву. В режиме реального времени они будут создавать экспозицию о нашем городе. Приглашаем вас понаблюдать за подготовкой выставки и всеми этапами творческого процесса», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В течение 2 недель участники проекта фотографировать различные районы столицы, обсуждать и анализировать получившиеся снимки. Лучшие из них представят на экспозиции, которая будет работать в Музее архитектуры с 16 июля по 1 сентября. Вход на выставку будет свободным.

Масштабный проект Magnum Live Lab/19, посвященный Москве и ее жителям, стартовал зимой этого года. Тогда агентство Magnum Photos впервые представило в информационном павильоне «Купол» парка «Зарядье» 69 работ фотографов мирового уровня.