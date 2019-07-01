РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В подмосковном Подольске до 29 июля планируют отремонтировать ограждения спортивной площадки в лесопарке «Березки», сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на поврежденные ограждения спортивной площадки в лесопарке «Березки». Она отметила, что из ограждения торчат железные прутья, а также искорежены детали. Она опасается, что дети могут получить серьезные травмы.

«Рассмотрев обращение по вопросу ремонта ограждения спортивной площадки в лесопарке «Березки» (улица Свердлова, дом 54б) сообщаем, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по ремонту ограждения будут проведены в срок до 29 июля», – сказал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.