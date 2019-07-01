РИАМО - 1 июл. Часть улицы Петровка в центре Москвы 7 июля будет полностью перекрыта, ограничение транспортного движения введут из-за концерта классической музыки «Опера для всех», говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города.

Для автомобилистов будет недоступен участок улицы Петровка от Дмитровского переулка до Театрального проезда.

«Период ограничений: 7 июля с 14:00 до 18:00», — говорится в материале.

В материале отмечается, что концерт классической музыки «Опера для всех» можно будет посетить бесплатно.