РИАМО - 1 июл. Сотрудница столичного зоосада, которая отогнала белого медведя веником во время уборки вольера, не пострадала, другая участница инцидента, белая медведица Мурма, также в полном порядке, сообщается на сайте Московского зоопарка.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись инцидента с камер наблюдения, который произошел во время плановой уборки вольера белых медведей. К одной из сотрудниц зоосада из укрытия подкрался белый медведь. Женщина не растерялась и выставила между собой и хищником веник. К ней поспешила на помощь коллега, и вместе они смогли сначала отогнать медведя, а затем и благополучно покинуть вольер.

«В ходе инцидента находившиеся в вольере сотрудники не пострадали. Все службы зоопарка регулярно проходят специальный инструктаж, а также тренинги по технике безопасности. Каждый сотрудник знает, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях, в частности, при непосредственном контакте с животным. Благодаря этим навыкам оказавшиеся в вольере белых медведей работники не получили никаких травм», — говорится в сообщении.

Белая медведица Мурма, ставшая участницей происшествия, также в полном порядке.

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