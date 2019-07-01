РИАМО - 1 июл. Занятия по робототехнике впервые откроют в детском лагере «Оранжевое солнце» на базе школы № 2 в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В церемонии открытия второй смены лагеря «Оранжевое солнце» приняло участие около 50 детей. Для них организовали спортивную эстафету, танцевальный флешмоб и различные конкурсы.

«Лагерь у нас универсальный и многопрофильный. В этом году мы открыли впервые направление робототехники. Там дети смогут работать с конструктором, имеющим функцию программирования, и заниматься 3D моделированием. На эти занятия они будут уделять примерно час своего времени», – сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 2 Анна Пацина.

Она добавила, что во вторую смену в лагере отдохнут 55 детей – она продлится 21 день. По словам главного эксперта отдела управления, развития образования и социальной поддержки детства управления по образованию администрации Балашихи Эльзы Липатниковой, вторая смена детских лагерей работает на базе 15 школ города.

«В Балашихе традиционно много лет подряд организуются лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. Они работают в три смены: июнь, июль и август. За месяц во второй смене лагерей смогут отдохнуть 430 детей», – сказала Липатникова.

Всего за три месяца в 47 городских школах отдохнут 2780 детей. Во время каникул их обеспечат трехразовым питанием, занятиями спортом, выездными мероприятиями и необходимой медицинской помощью.