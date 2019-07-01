РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 июл. Волонтеры подмосковного Подольска приобрели и доставили диван малоимущей семье с ребенком-инвалидом, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольское волонтерское движение «Милосердие – Подольск» оказало помощь малоимущей семье Александра и Марины, где воспитывается ребенок-инвалид, в приобретении и доставке дивана», – говорится в сообщении.

Активисты надеются, что глава семьи в ближайшее время найдет работу и временные трудности будут решены.