РИАМО - 1 июл. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев назвал напряженной ситуацию с потребительским кредитованием в России и сказал, что нужно решать проблему роста долговой нагрузки граждан, сообщает «Интерфакс».

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин отметил, что существенный рост необеспеченного кредитования может привести к рецессии российской экономики. Если ничего не предпринимать, рецессия может наступить в 2021 году.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не согласилась с ним. Она отметила, что кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами для поддержания уровня жизни, что является экономической проблемой.

«Я считаю, что Центральный банк был неправ, когда сказал, что есть признаки «пузыря» на рынке ипотеки (помните, такой был доклад). Я считаю, что Орешкин прав, когда он говорит, что есть такие признаки на рынке потребительского кредитования, даже не столько «пузыря», сколько мы переходим за критический уровень DTI, долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой. Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок надо жестко стараться ограничивать», — сказал Моисеев.

В середине июня Орешкин призвал остановить разрастание «пузыря» в потребительском кредитовании, посмотреть, как решить проблемы тех, кто оказался в трудной ситуации из-за кредитов.