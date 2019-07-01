РИАМО - 1 июл. Мосгорнаследие приостановило работы в здании издательства «Художественная литература» в центре столицы, сейчас ведется работа по возбуждению дела об административном правонарушении, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В департамент культурного наследия поступило обращение граждан о проведении незаконных работ в памятнике на Новой Басманной улице, дом 19, строение 1. Здесь расположен объект культурного наследия «Дом, в котором после возвращения из ссылки жил декабрист Федор Гаврилович Вишневский», – говорится в сообщении.

В ходе осмотра сотрудник Мосгорнаследия подтвердил факт проведения несогласованных работ на первом этаже здания. Проектная документация на проведение работ не согласовывалась, разрешение на проведение работ по сохранению не выдавалось.

Глава ведомства Алексей Емельянов отметил, что благодаря оперативному реагированию удалось предотвратить ущерб, который мог бы быть нанесен зданию в ходе незаконных работ. Сейчас ведется работа по возбуждению дела об административном правонарушении, также правообладателю выдано предписание провести законные работы по сохранению.

«Пятиэтажный каменный дом на Новой Басманной – интересный московский памятник XIX века. Благодаря бдительности горожан нам стало известно о том, что правообладатель решил самовольно провести ремонт. На момент осмотра велись такие работы, как расчистка и подготовка стен и потолков под чистовую отделку, монтаж инженерных сетей. В помещениях складировались строительные материалы и мусор. Подобная деятельность является серьезным нарушением, поэтому собственника ждет административная ответственность», – заключил Емельянов.