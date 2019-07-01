РИАМО - 1 июл. Владелец мясного магазина «Куриный дом» на Пролетарской улице в Звенигороде оштрафован на 70 тысяч рублей после проверки Россельхознадзора, в заведении утилизировали биологические отходы с нарушениями, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Выявлены нарушения требований Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции», «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», — уточняется в материале.

Также не соблюдался регламент «Ветеринарных правил по организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Так, работники магазина проводили утилизацию биологических отходов (мясная обрезь, полиэтиленовая пленка со следами крови) без ветеринарно-сопроводительной документации, а также совместно с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в контейнер для их сбора ТБО.

Кроме того, в «Курином доме» не было оборудовано место для хранения инвентаря (ножи для разделки мясных полуфабрикатов находятся на столе), а инвентарь для разруба мясного сырья был изготовлен из абсорбирующего материала, что не позволяет проводить качественную санитарную обработку.

Хранение продукции в холодильных камерах осуществлялось без технологических отступов. Не соблюдались условия хранения пищевой продукции, заявленные производителем. Не была разработана, внедрена и не поддерживалась в полном объеме программа производственного контроля, основанная на принципах анализов рисков и критических опорных точек (ХАССП) — системе управления безопасностью пищевых продуктов.

За выявленные нарушения Россельхознадзор привлек ИП Сасикова Д.Х. к административной ответственности по части 3 статьи 10.8 и части 1 статьи 14.43 кодекса административных правонарушений РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений.