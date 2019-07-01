РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В Подольском родильном доме 4 июля проведут встречу, посвященную предабортному консультированию, сообщается в группе «Подольский роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 4 июля, в Подольском родильном доме пройдет встреча, посвященная важной теме – предабортному консультированию. Она будет проходить в женской консультации роддома и начнется в 13:00. На мероприятие приглашаются все желающие», – говорится в сообщении.

Многие женщины, которые задумались об аборте, мало что знают о том, что это такое и какими последствиями грозит.

«Беременность – это нормальное физиологическое состояние женского организма, который в первые же часы после оплодотворения настраивается на вынашивание, рождение и вскармливание ребенка. В результате аборта эти тонкие механизмы грубо нарушаются, что всегда приносит вред женскому здоровью, зачастую непоправимый», – отмечается в материале.