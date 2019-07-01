РИАМО - 1 июл. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы к 2022 году появятся десять медицинских учреждений для детей и взрослых, там появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Семь лет назад к Москве присоединились новые территории. С тех пор развитие ТиНАО – один из приоритетов столицы. До 2022 года построим там 10 медучреждений для детей и взрослых», – написал мэр в своем аккаунте в Twitter.

На объектах появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения, отметил он.

«Крупнейший проект – больница из девяти корпусов в Коммунарке. В четырех уже идут отделочные работы, поставляется оборудование», – заключил градоначальник.

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