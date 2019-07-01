РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В поселке МИС Подольска 2 июля проведут конкурс детских рисунков на асфальте «Мир детских фантазий», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дети очень любят рисовать, особенно цветным мелом на асфальте. Кажется, сама природа улыбается, глядя на рисунки детей. В поселке МИС Подольска 2 июля пройдет конкурс рисунков на асфальте «Мир детских фантазий». Участники смогут отразить в своих работах цветы, море, солнце, звезды и многое другое. В программе будут песни, стихи, конкурсы и игры», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 12:00 и будет проходить в поселке МИС, у дома №25. Подробности все желающие смогут узнать по телефону: 8(496)761-37-52.