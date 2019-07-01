РИАМО – 1 июл. Власти Москвы анонсировали строительство 30 новых музеев и театров в ближайшие годы, передает ТАСС.

Об этом заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин на конференции в рамках проходящих в Загребе Дней Москвы.

«Правительство будет продолжать инвестировать серьезные средства в развитие социальной среды. Это десятки новых детских садов, школ, лечебных заведений. И несмотря на то, что Москва является одним из чемпионов в мире по количеству театров и музеев, мы планируем в ближайшее несколько лет ввести еще около 30 музеев и театров и более 50 спортивных сооружений», – сказал Черемин.

С 28 июня по 2 июля в Загребе проходят дни Москвы. В рамках деловой программы запланировано проведение конференции по сотрудничеству. Мероприятие продолжат круглые столы, посвященные теме туризма, образования, инфраструктуры умных городов.