РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июл. Жители Королева за прошедшую неделю чаще всего жаловались на плохое санитарное содержание дворов и подъездов, сообщается на странице ЕДС в Instagram.

С 24 июня по 1 июля диспетчеры Единой диспетчерской службы приняли от жителей Королева более 4 500 звонков.

«Основные проблемы, с которыми обращались горожане на этой неделе: санитарное содержание – 990 заявок; ремонт санитарно-технического оборудования – 945 заявок; благоустройство – 556 заявок», – говорится в сообщении.

Также 504 заявки оставлены по поводу общестроительного жилого фонда и 360 заявок на проблемы с электроснабжением.

Закрыто по результатам исполнения, учитывая предыдущий период, более 5 тысяч заявок, что составило 94% за отчетный период.