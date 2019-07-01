РИАМО - 1 июл. Выдача ключей обманутым дольщикам жилого комплекса «Малина» в поселке Нахабино городского округа Красногорск пройдет 2 июля в 14:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Первоначально проект носил имя ЖК «Эко Парк Нахабино», его строительство началось в 2012 году на улице Покровская. Срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован на второй квартал 2016 года.

«В сентябре 2012 года строительство объекта было приостановлено. В 2014 году оно возобновилось, но продвигалось медленными темпами. В 2016 году застройщик ООО «Фрегат» внес изменения в проектную декларацию об изменении сроков ввода объекта в эксплуатацию (четвертый квартал 2016 года) и направлены уведомления дольщикам. В связи с нехваткой финансирования строительство велось медленными темпами, сроки сдачи постоянно переносились», – говорится в сообщении.

В рамках жилого комплекса, который находился на контроле правительства Московской области, построен 21 дом общей площадью 48,4 тысячи квадратных метра, насчитывающий 658 квартир. Общее количество дольщиков на объекте составило 488 человек.

Определением Арбитражного суда города Москвы в отношении ООО «Фрегат» введена процедура банкротства.

Завершение строительства ЖК осуществил привлеченный инвестор ГК «Гранель». На сегодняшний день объект введен в эксплуатацию. Выдача ключей дольщикам началась 1 июля.