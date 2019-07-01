РИАМО - 1 июл. В столице 1 июля завершился основной период сдачи единого государственного экзамена, его в этом году сдавали около 90 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего в Москве на сдачу экзаменов в основной период зарегистрировались около 90 тысяч человек, из них — около 61 тысячи выпускников школ. Для учащихся организовали более 330 пунктов проведения экзаменов», — говорится в сообщении.

Обязательными предметами были русский и математика. Наиболее востребованными предметами по выбору были обществознание, английский язык и информатика.

Впервые в этом году желающие могли сдать экзамен по китайскому языку. Он стал пятым доступным для выбора иностранным языком наряду с английским, французским, немецким и испанским. Был разработан специальный бланк с увеличенными клеточками для ответов. Возможность сдать ЕГЭ по китайскому языку приведет к росту популярности предмета среди школьников.

«Посмотреть результаты экзаменов и подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 2019 году можно на портале mos.ru. Услуга доступна при использовании любого устройства. В дни подачи апелляций электронная форма для этого открыта круглосуточно», — отмечается в сообщении.

Информация об экзаменах, сроки публикации результатов и подачи апелляций есть на официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «ГИА-11 ЕГЭ-ГВЭ / Расписание экзаменов».