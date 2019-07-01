РИАМО - 1 июл. Подмосковные госавтоинспекторы выявили двух нетрезвых водителей в ходе массовых проверок автомобилистов, которые провели с целью предупредить случаи управления машиной в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Работники патрульной службы инспектировали водителей на трех точках. 28 июня они стояли на улице Свердлова напротив магазина «Атак», 29 июня — на улице Советской, дом №23, 30 июня — на улице Советской возле дома №28А. Нарушителей обнаружили в последний день проверок. Всего в ходе мероприятий было проверено более 650 автомобилей.

«По вине водителей, находившихся в состоянии опьянения на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с начала года зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий», — отмечается в материале.

Сотрудники ГИБДД «Балашихинское» заявили, что такие рейды на территории городского округа Балашиха будут проводиться ежедневно с 19:00 по 20:00.

Госавтоинспекция напомнила водителям, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении – уголовная ответственность.

ГИБДД также обратила внимание водителей, что управлять автомобилем в состоянии опьянения запрещено. При необходимости совершить поездку лучше воспользоваться общественным транспортом или услугами такси. Также ГИБДД посоветовала гражданам при обнаружении пьяного водителя незамедлительно сообщать в дежурную часть ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по телефону 8(495)521-99-02.