РИАМО - 1 июл. Строительство участка Северо-Восточной хорды от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда начнется в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Проектом предусмотрено строительство и реконструкция улично-дорожной сети от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда, включая разворотный путепровод через железную дорогу на Сусоколовском шоссе и путепровод через железную дорогу на Сусоколовском шоссе», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Объявлен конкурс на выполнение подрядных работ по строительству эстакад, развязок, мостов через Яузу и Лихоборку, переустройство инженерных сетей и коммуникаций. Максимальная цена контракта — 3,395 миллиарда рублей. Итоги аукциона подведут 5 августа. Всего предстоит построить и реконструировать 4,6 километра дорог.

Планируется реконструкция сети улиц районного значения: 3-го Нижнелихоборского проезда, Станционной улицы, проектируемого проезда №1564А, Ботанической и Гостиничной улиц, а также Гостиничного проезда, новое строительство участка Сусоколовского шоссе от Алтуфьевского шоссе до Сусоколовского путепровода, Сусоколовского путепровода через МЦК, кругового пересечения на Сигнальном проезде, а также съезда с Сусоколовского шоссе на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе.

На участке от 3-Нижнелихоборского проезда до Сигнального проезда будет двухстороннее движение наземного общественного транспорта. Там обустроят новые остановочные павильоны.

Проектом предусмотрена автоматическая противогололедная система, обеспечивающая проведение противогололедной обработки сложных дорожных участков.

Новая дорога обеспечит связь между Дмитровским шоссе, Алтуфьевским шоссе и Сигнальным проездом, а также связь Дмитровского шоссе со Станционной улицей и Проектируемым проездом №1564А.