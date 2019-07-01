РИАМО - 1 июл. Объявлен конкурс на выполнение проектирования здания Дома культуры в поселке имени Воровского на территории Богородского городского округа, завершить работы и ввести здание в эксплуатацию планируют в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по Дому культуры, расположенному по адресу: Богородский городской округ, рабочий поселок имени Воровского, улица Сергеева», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В новом Доме культуры разместится зрительный зал, помещения для творческой деятельности, танцевальный зал, студийные и кружковые помещения. Будет работать собственный буфет. На прилегающей территории разместятся места для отдыха, будет выполнено озеленение.

Проектирование и строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».