РИАМО - 1 июл. В Подмосковье завершился первый этап профилактической операции «Безопасная карусель-2019», по итогам проверено 179 аттракционов, сообщил РИАМО в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Аттракционы проверяют сотрудники управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Минсельхозпрода региона.

«Особенно в сезон необходим систематический контроль за порядком регистрации аттракционов и допуска к их эксплуатации, а также правил эксплуатации аттракционов в процессе их использования. С 24 июня по 29 июня проведен первый этап профилактической операции «Безопасная карусель». Операцию мы планируем провести в три этапа. Второй этап проверки аттракционов состоится с 22 по 28 июля, следующий – с 19 по 24 августа», – сказал Разин.

Профилактическая операция проводится в целях соблюдения обязательных требований эксплуатации аттракционов, в том числе каруселей и надувных батутов, а также профилактики правонарушений на территории Московской области.

«Во время первого этапа операции в течение шести рейдов проверено 179 аттракционов. За нарушения обязательных требований привлечено к административной ответственности 11 должностных и юридических лиц», – подчеркнул Разин.

Он добавил, что общая сумма штрафов составила 116 тысяч рублей.

По словам министра, с владельцами аттракционов проведены соответствующие профилактические беседы, направленные на безопасную эксплуатацию аттракционов, доведены требования регистрации и проведения технических осмотров каруселей, батутов, горок и других аттракционов.

«В настоящее время на территории Московской области зарегистрировано около тысячи различных типов и видов аттракционов, расположенных в городских парках, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового отдыха граждан. Они все будут проверены в ходе операции», – отметил министр.

Наибольшее количество аттракционов сосредоточено в Мытищах, Богородском округе, Орехово-Зуеве и Красногорске.