РИАМО - 1 июл. Процесс передачи 73 госуслуг в сфере соцзащиты в центры «Мои документы» завершился в понедельник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня завершился процесс передачи 73 госуслуг в сфере соцзащиты в офисы «Мои документы». Теперь там можно оформить компенсационные выплаты и пособия, удостоверения на льготы, получить санаторно-курортную путевку и многое другое», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, процесс передачи услуг проходил в три этапа с мая по июль. На завершающем этапе москвичам стало доступно еще 36 услуг. Большинство из них связано с предоставлением компенсационных выплат.

Кроме того, горожане могут обратиться за компенсациями, пособиями и удостоверениями для пострадавших от воздействия радиации, за путевкой на санаторно-курортное лечение. Оплачивается проезд к месту лечения и обратно.

«Москвичи могут получить решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме, а также назначение выплаты компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Услуга предоставляется людям с инвалидностью», — добавляется на сайте.

В 2018 году в отделах социальной защиты населения зарегистрировали почти 400 тысяч обращений за этими услугами. Теперь их можно получить в любом офисе «Мои документы».