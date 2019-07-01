РИАМО - 1 июл. Процесс передачи 73 госуслуг в сфере соцзащиты в центры «Мои документы» завершился в понедельник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, процесс передачи услуг проходил в три этапа с мая по июль. На завершающем этапе москвичам стало доступно еще 36 услуг. Большинство из них связано с предоставлением компенсационных выплат.
Кроме того, горожане могут обратиться за компенсациями, пособиями и удостоверениями для пострадавших от воздействия радиации, за путевкой на санаторно-курортное лечение. Оплачивается проезд к месту лечения и обратно.
«Москвичи могут получить решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме, а также назначение выплаты компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Услуга предоставляется людям с инвалидностью», — добавляется на сайте.
В 2018 году в отделах социальной защиты населения зарегистрировали почти 400 тысяч обращений за этими услугами. Теперь их можно получить в любом офисе «Мои документы».
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