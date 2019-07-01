РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Депутат Мособлдумы Павел Максимович вручил награды от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова Подольской теплосети к 50-летнему юбилею предприятия, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сам Максимович.

«Полувековой юбилей отмечает одно из крупнейших предприятий Подольска – МУП «Подольская теплосеть». Совместно с главой муниципалитета Николаем Пестовым поздравили руководителей и сотрудников предприятия со знаменательной датой. От имени председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова вручил награды трудовому коллективу», – сказал Максимович.

Он отметил, что предприятие «Подольская теплосеть» в своем составе имеет 8 энергетических участков, собственную аварийно-диспетчерскую и газовую службы, ремонтные подразделения тепломеханического оборудования и тепловых сетей, оснащенные землеройной, грузоподъемной и специализированной автотехникой, складское хозяйство. В хозяйственном ведении предприятия находится 63 действующих котельных.

«С 2016 года предприятие получило статус ЕТО (единой теплоснабжающей организации) городского округа Подольск. Около 80 процентов всех потребителей, обслуживаемых предприятием, это объекты жилья и социальной культуры. Благодаря чему в наши дома, детские сады, школы и больницы приходит тепло. Мне приятно поздравить всех сотрудников «Подольской теплосети», пожелать им здоровья, благополучия, профессиональных успехов», – добавил депутат.